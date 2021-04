PKC treft Fortuna in Ahoy na glansrijke zege (29-19) tegen TOP: ‘Dit was geweldige teamprestatie’

Sanne van der Werff (PKC) is topsporter én student geneeskun­de: ‘Ik voel me bevoor­recht’

29 maart Met grote moeite doorstond PKC/Vertom de eerste schifting in de play-offs in de tweekamp met DVO. Een aanvallende hoofdrol was er in beide duels weggelegd voor de 23-jarige Sanne van der Werff, die echter ook kritisch is op haar eigen optreden en dat van de ploeg.