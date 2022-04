PKC treurt na net-niet finale: ‘Dit was mijn beste wedstrijd van het seizoen, maar daar koop je niks voor’

Ook Michaëlla Krajicek vindt weg naar padel: ‘Het is een sport van dynamiek en saamhorig­heid’

Padel, de racketsport met glazen wanden die veel weg heeft van tennis en squash, is aan een niet te stuiten opmars bezig. Het voorbije weekeinde was de nationale padeltop - onder wie de nodige (voormalig) tenniscracks - te bewonderen in Zwijndrecht.

29 maart