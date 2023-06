Randy van Eden gaat met SC Emma voor promotie: ‘In de winterstop waren we nog het lachertje’

Nieuw-Lekkerland neemt revanche op De Zwerver bij door geweld overscha­duw­de derby: ‘Beschamend’

Nieuw-Lekkerland heeft de ‘Old Firm’ tegen De Zwerver met 1-0 gewonnen, waarmee revanche werd genomen voor de pijnlijke nederlaag in Kinderdijk op 12 november. De beladen derby in de stromende regen werd in de slotfase ontsierd door relschoppers uit Dordrecht.