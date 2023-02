Richard Kunst nog steeds van waarde voor PKC: ‘Mijn afscheid bij Oranje? Dat ging met een kulargument’

Korfbal League Unitas is ondanks verlies tegen koploper PKC ‘korfbal­waar­dig’

Dat Unitas koploper PKC niet onder de 30 goals zou houden was voor trainer Marc Houtman geen verrassing. Wel vond hij dat de Harderwijkers zich goed hadden gepresenteerd in Papendrecht (33-20). „Het was korfbal waardig.”

5 februari