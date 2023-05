River Trotters schrijft clubhistorie met promotie: ‘Fantastisch, dit maakt een klein dorp groot’

Feyenoord en FC Dordrecht in gesprek over hernieuwde samenwer­king: ‘Moet win-win-situatie voor allebei zijn’

Feyenoord en FC Dordrecht zijn met elkaar in gesprek over een hernieuwde samenwerking. ,,Maar’’, zo stelt algemeen directeur Hans de Zeeuw van de Dordtse club, ,,we bevinden ons nog nadrukkelijk in een verkennend stadium. De clubs hebben al met elkaar aan tafel gezeten, maar het is nog wachten op een concreet voorstel en een uitwerking van de plannen.’’