Schietdrama hangt als schaduw over wedstrijd, ASWH ligt er bijna uit en SVW weer aan kop: dit gebeurde er op de velden

Sliedrecht­se ‘Missie hoofdklas­se’ staat nog recht overeind: ‘We gaan voor elkaar door het vuur’

Ondanks een aanstaande grote metamorfose in de selectie, is eersteklasser Sliedrecht volop op promotiejacht. De verdiende 2-1 zege op concurrent WNC katapulteerde de Lockhorstbrigade naar plek drie in 1C én de koppositie in de derde periode.

1 mei