Seydine N’Diaye terug op het veld na racisme-incident bij MVV: ‘Ik wil het achter me laten’

Meteen nadat FC Dordrecht de winst had veiliggesteld en de ereronde aan de Krommedijk had gemaakt, spoedde N’Diaye zich naar de catacomben van het Riwal Hoogwerkers Stadion. Niet zoals op 25 februari overmand door emoties na wat er gebeurd was, maar met blijheid. ,,Ik heb direct contact gezocht met mijn moeder, haar laten weten dat we gewonnen hadden en dat het goed was om weer terug te zijn op het veld.’’