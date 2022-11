Sliedrecht-doelman speelde ooit samen met Memphis: ‘Ik zat met hem in het busje, je kon zien hoe lastig zijn jeugd was’

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE FC Dordrecht neemt voor het eerst sinds zes jaar een punt mee uit Vel­sen-Zuid

FC Dordrecht is er weer niet in geslaagd om sinds 2014 weer te winnen van Telstar in Velsen-Zuid. De formatie van trainer Michele Santoni, die al na 38 seconden de eerste treffer kon bejubelen, haalde wel voor het eerst in zes jaar een punt in Noord-Holland dankzij twee treffers van Jaymillio Pinas: 2-2.

28 oktober