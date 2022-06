Sliedrecht Sport-cracks van weleer stralen in De Basis: ‘De band is zelfs na al die jaren nog groot’

In februari van dit jaar kreeg voormalig Sliedrecht Sport-trainer Jac. Hoogerwerf, tijdens zijn verblijf in Portugal, een verrassend telefoontje. ,,Pamela Bakker-Domselaar belde me met de vraag of ik in juni een van de twee All Star-teams wilde coachen tijdens de afsluiting van de Sliedrecht Sport Week: het team waarvan de kern in 2001 de eerste bekerfinale in de clubhistorie, in Den Bosch tegen Pollux, had gespeeld. Dat team zou het gaan opnemen tegen de groep, die in 2012 de eerste landstitel van Sliedrecht Sport behaalde. Uiteraard vond ik dat een geweldig idee, een reünie met speelsters die ik twintig jaar niet gezien had.’’