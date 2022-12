Sliedrecht Sport verspeelt alleenrecht op de prijzen: ‘Utrecht heeft net iets meer ervaring’

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben niet langer het alleenrecht op de prijzen in Nederland. De succesvolste vaderlandse club, die veertien van de laatste vijftien prijzen binnen de landsgrenzen had gewonnen, moest de Supercup vrijdag aan Utrecht laten. De gasten trokken in De Basis met 1-3 aan het langste eind.

Sliedrecht Sport was de afgelopen jaren onaantasbaar en liet alleen in 2021 de beker liggen, na in de kwartfinale geëlimineerd te zijn door FAST. Maar na de metamorfose van afgelopen zomer, waarin de succesvolle Sliedrechtse generatie afscheid nam en veel jonge speelsters kwamen, is die onkreukbaarheid voorbij.

Eredivisiekoploper

Utrecht, dit jaar in Ede verliezend bekerfinalist, verloor weliswaar in competitieverband dit seizoen al tweemaal van Sliedrecht Sport maar begon wel als eredivisiekoploper aan het Supercupduel. En toonde dat die status niet op toeval berust. Waarmee Sliedrecht Sport, dat de afgelopen vijf jaar een abonnement op de Supercup had, na twee spannende sets en twee sets met grote verschillen het hoofd boog.

Quote De grotere ervaring bij Utrecht bleek ook uit de eerste twee sets, die wij nipt verloren en waarin uiteinde­lijk het verschil is gemaakt Emma Rekar, Speelster Sliedrecht Sport

,,Het grote verschil dit seizoen is dat Utrecht net iets meer ervaring heeft dan wij. Dat bleek ook uit de eerste twee sets, die wij nipt verloren en waarin uiteindelijk het verschil is gemaakt’’, gaf Emma Rekar, de aanvoerder van Sliedrecht Sport die wel in de Alblasserwaard bleef, aan. Zij moest de felicitaties overbrengen aan haar zus, voormalig Sliedrecht Sport-speelster Ana Rekar.

Eén wijziging

Beide ploegen hadden elkaar zes dagen eerder in competitieverband getroffen. In vergelijking met die wedstrijd was er in het Sliedrechtse basisteam één wijziging: Lana Lijkendijk, zaterdag uitgevallen met een oogblessure, bleef aan de kant en Laura de Zwart, sinds kort toegevoegd aan de selectie van trainer Elroy Bezemer, startte.

Utrecht won de decibellenstrijd op de tribune en leek in de ultieme fase van set één het beslissende gat te hebben geslagen: 20-23. Sliedrecht Sport krabbelde terug en neutraliseerde het eerste setpoint, kreeg zelf een kans om de eerste doorgang uit te maken en capituleerde op setpoint drie: 26-28.

Verschillen marginaal

Ook in het tweede bedrijf bleken de verschillen marginaal, met het verschil dat Sliedrecht Sport aanvankelijk het voordeeltje had in de big points: 22-20. Utrecht beet zich echter vast en draaide de set toch nog om: 23-25. Waarmee Sliedrecht Sport voor een enorme opgave stond.

Daar begon de thuisploeg energiek aan: via 8-1 en 16-5 denderde Sliedrecht Sport naar setwinst (25-9), waarbij Utrecht-coach Ali Moghaddasian gedurende de set zijn gehele basisformatie via wissels naar de kant haalde.

Serviceserie

In de vierde set zorgde een serviceserie van de Utrechtse passer-loper Carla Mulli voor een vroeg verschil (1-6) en stapelden de fouten en slordigheden zich op in het Sliedrechtse spel. De thuisploeg kreeg vooral maar geen vat op de tikballen van de opponent. Vanaf 3-9 krabbelde Sliedrecht Sport nog wel terug tot 11-13, maar dat bleek de laatste oprisping, want de ploeg uit de Domstad knalde door naar de eerste prijs in de clubgeschiedenis: 14-25. Waarmee Denise de Kant, die deze zomer de overstap van Sliedrecht Sport naar Utrecht maakte, wél haar abonnement op Nederlandse prijzen verlengde.

