Sliedrechter Yorick de Groot en ‘geblesseerde’ Stefan Boermans stunten met finaleplaats EK beachvolleybal

Ervaren krachten terug op oude nest bij Drecht­streek en VVGZ: ‘Ik kon geen ‘nee’ meer zeggen’

11 juli Drechtstreek (tweede klasse F) won zaterdag in Papendrecht met 2-0 van het Zwijndrechtse VVGZ (tweede klasse E), waar het met zes nieuwe spelers duidelijk nog even zoeken was bij de eerste wedstrijd in negen maanden.