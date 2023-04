Spanning speelt grote rol bij degradatieclash Almkerk - Sliedrecht (0-0): ‘Wij hadden moeten winnen’

OP DE MAN AF Jelmer Jonker en PKC zijn klaar voor play-offs: ‘Ik heb er vooral veel zin in’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 29-jarige Jelmer Jonker, korfballer van PKC/Vertom dat zaterdagavond 1 april aan de play-offs begint.