Spelers Oranje Wit weigeren verder te spelen na racistische opmerkingen vanaf de tribune

,,Nadat ik beide spelers na die onenigheid de gele kaart had gegeven, dacht ik dat de zaak was afgedaan’', zegt arbiter Vink. ,,Toen de zaak escaleerde, wilde ik naar binnen en de resterende twee minuten bij de tweede helft optellen. Maar Oranje Wit wilde niet meer verder. Ik heb niet gehoord wat er geroepen is. Maar als het klopt wat ze mij verteld hebben, kan ik me voorstellen dat ze ermee ophielden.’'

Begrip

Henk van der Voorden, onlangs aangetreden als voorzitter van Nieuw-Lekkerland, is stellig: ,,Als je weet wat er op dit moment allemaal aan de gang is, is dit heel dom. Je kunt je afvragen of je je volle verstand hebt, wanneer je zoiets roept. We gaan hier intern zeker mee aan de slag. En met een waarschuwing zullen we dit zeker niet afdoen, want dit mag je als club niet accepteren.’’