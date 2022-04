SteDoCo rijdt niet voor niets 400 kilometer, laat punt ‘boys’, ASWH kansloos: dit gebeurde er dinsdag op de velden

VOETBAL TOTAALASWH beleefde weinig plezier aan de inhaalwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys: 1-3. Een gehavend aantredend Kozakken Boys pakte in blessuretijd een belangrijk punt tegen GVVV: 2-2. SteDoCo reed de 400 kilometer heen en weer naar Harkemase Boys niet voor niets: 1-2 winst. Dit gebeurde er dinsdagavond op de velden.

Het Ambachtse ASWH - zonder Diego Snepvangers, Jay Brand en de geschorste Gilmaro van de Werp - had op eigen veld weinig in te brengen bij het sterke Rijsburgse Boys. De gasten leidden binnen het kwartier dankzij treffers van Dani van der Moot en Rob Zandbergen al met 0-2. En het was aan ASWH-keeper Bryan Janssen te danken dat die score niet voor rust al verder opliep.

Consolideren

Na de doelwisseling beperkten de gasten zich tot consolideren, al maakte Van der Moot er nog wel 0-3 van. In blessuretijd deed ASWH iets terug via Sam van de Kreeke. ASWH heeft nu nog maar drie punten meer dan GVVV, hekkensluiter in de Jack’s League.

Voor aanvang van het duel werd er een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van ASWH-vrijwilliger Jan Sturrus, de vader van Papendrecht-trainer Johan.

Achterstand

Kozakken Boys trad in Veenendaal tegen GVVV aan zonder maar liefst negen selectiespelers, onder wie Frenk Keukens, Gwaeron Stout, Elvio van Overbeek, Tarik Fagrach, Kaj Ramsteijn en Rochdi Achenteh. De Werkendammers kwamen bovendien al na tien minuten op achterstand toen Bryan Burgering met dank aan scheidsrechter Mulder, die de bal raakte, er 1-0 van maakte. Uit een vrije trap egaliseerde Lars Hutten nog voor de pauze.

Volledig scherm Rob Zandbergen van Rijnsburgse Boys (links) - maker van de 0-2 - schudt ASWH'er Yarick Drost van zich af. © Pro Shots/Shane Winsser

Snel na rust kwam Kozakken Boys weer op achterstand. Na een overtreding van Jeffrey van Nuland kreeg GVVV een strafschop die door Lars ten Tije werd benut. Nadat de gastheren hadden nagelaten het duel te beslissen, zetten de ‘boys - met Sven van Ingen als stormram - aan voor een slotoffensief. Met succes, want nadat Leon Bot was aangetikt mocht Thomas Marijnissen vanaf elf meter het zo kostbare punt veilig stellen: 2-2. Johnny Lommers kreeg zelfs nog een kopkans op 2-3, maar dat zou ook te veel van het goede zijn geweest voor de bezoekers.

Lange reis

In de derde divisie maakte SteDoCo de bijna 200 kilometer lange reis vanuit Hoornaar naar Harkemase Boys niet voor niets. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want Berwout Beimers zette de Friezen op fraaie wijze aan de goede kant van de score. SteDoCo zat echter niet bij de pakken neer en bleef strijden voor een resultaat dat er - al was het laat - nog kwam ook.

Invaller Joran Schröder maakte gelijk via de binnenkant van de paal, waarna Steven Edwards met een kopbal het Hoornaarse feest compleet maakte: 1-2. Waardoor de bustrip terug toch een heel stuk aangenamer was.

Nieuwe koploper

In de tweede klasse F nam Roda Boys/Bommelerwaard de leiding over van het Gorcumse SVW. In Aalst werd het Nieuwendijkse Altena met 3-0 teruggewezen. Deze stand was al bij rust bereikt. De treffers kwamen van Mo Nikbakht (2x) en Nils Loeff.

In dezelfde afdeling redde Drechtstreek het niet bij Woudrichem: 2-1. Ties van Aggelen schoot de Papendrechters nog wel naar 0-1, maar Danny Schaap - uit een makkelijk gegeven penalty - en Yoeri Duijzer bezorgden thuisclub Woudrichem de drie zwaarbevochten punten. Het verlies verkleinde de kansen van Drechtstreek op de tweede periodetitel.

Alle uitslagen van afdelingen met regioclubs, Jack’s League: Excelsior M.- Scheveningen 1-1, Noordwijk - Jong FC Volendam 4-1, Katwijk - Spakenburg 2-2, GVVV - Kozakken Boys 2-2, ASWH - Rijnsburgse Boys 1-3, HHC Hardenberg - Jong Sparta Rotterdam 3-0, IJsselmeervogels - Koninklijke HFC 1-0. Derde divisie: Goes - Staphorst 0-1, VVOG - VVSB 4-3, ACV - DOVO 3-0, Sparta Nijkerk - Ter Leede 3-0, Harkemase Boys - SteDoCo 1-2, FC Lisse - DVS’33 Ermelo 1-0, Excelsior’31 - Barendrecht 0-0, ODIN’59 - Hoek 0-2, Ajax (am) - Sportlust’46 2-1, Hoofdklasse A: De Jodan Boys - DHSC (restant) 4-1, 1B (West II): Neptunus-Schiebroek - RVVH 2-2, 1C: SVL - Woudenberg 1-3, 2E: FC Axel - Serooskerke 1-0, 2F: Roda Boys/Bommelerwaard - Altena 3-0, Woudrichem - Drechtstreek 2-1, 3D (West I): OSM’75 - DESTO 1-4, 3D (West II): IJVV De Zwervers - Den Bommel 6-1.