Trainer Nieuw-Lekkerland moet per direct weg: ‘Als de staf niet achter je staat, wordt het moeilijk’

Tranen bij De Zwerver na derbyzege tegen Nieuw-Lekkerland: ‘Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten’

De Zwerver boekte zaterdag de eerste overwinning in de eerste klasse sinds 10 mei 2014. De club uit Kinderdijk deed dat uitgerekend in de ‘Old Firm’ tegen buurman Nieuw-Lekkerland. Aanvoerder Niels Brekelmans miste in de 81ste minuut een strafschop, waarna ook doelman Rik de Vries vijf minuten later bezweek onder de spanning en de bal in zijn doel liet vallen: 1-0.

13 november