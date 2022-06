Tranen bij Martijn Kreuk na afscheid bij Kinderdijk zonder titel: ‘Ja, dit maakte wel iets bij mij los’

Voor de tweede maal deze korfbaljaargang strandde het Alblasserdamse Kinderdijk op de drempel van promotie. In de zaal was RWA over twee ontmoetingen de dwarsligger voor de formatie van trainer Steven de Graaf in de jacht op een overgangsklasseticket. Op het veld ging het tijdens de slotdag fout in een rechtstreeks duel om de titel in de eerste klasse F en promotie naar de overgangsklasse. Een zege met twee doelpunten verschil op concurrent KOAG was toereikend geweest, maar het eindsignaal op Molenzicht klonk bij 16-17.