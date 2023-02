Twee regiokoersen terug op wielerkalender 2023; Arno Wallaard Memorial bijt het spits weer af

Noorse volleybal­ster Mille Kjosas vindt draai in Sliedrecht: ‘Ik heb rollerska­tes om regio te verkennen’

De Noorse Mille Kjosas is de tweede buitenlandse speelster in dienst van Sliedrecht Sport. In de met 3-1 gewonnen topper met Apollo 8 bewees de 23-jarige middenspeelster dat zij haar draai in het team gevonden heeft.