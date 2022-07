Valpartij ontsiert Slag van Ambacht; laatste winnaar Nick van der Meer opnieuw de sterkste

Nick van der Meer schaarde zich donderdagavond in het illustere rijtje renners, dat zich tweemaal winnaar van de Slag van Ambacht mag noemen. In een vlijmende sprint drukte de Westlander tijdens de door een valpartij ontsierde wielerronde van Hendrik-Ido-Ambacht zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan zijn medevluchter Martin Pluto.

Het tweetal was in de finale ontsnapt en hield de voorsprong tot het eind in stand. ,,Het was rammen naar de streep’’, beschreef de triomferende Nick van der Meer de eindsprint. ,,Ik weet dat hij ook rap is, maar gelukkig kon ik hem voorblijven.’’

Martin Pluto nam zijn verlies sportief op. ,,Dit was ook meer een training voor de grote koersen die ik nog moet rijden.’’

Verwondingen

De 56ste Slag van Ambacht ging onder een slecht gesternte van start. Niet alleen omdat de helft van de aangemelde renners het liet afweten, maar ook omdat er al in de tweede ronde in een bocht een flinke valpartij plaatshad. Dit had tot gevolg dat twee renners dusdanige verwondingen opliepen, dat zij met een ambulance afgevoerd moesten worden. Onder hen de grote favoriet Rico van Damme, die dit seizoen al vijf koersen had gewonnen. Het duurde vervolgens een half uur, voordat de politie het parkoers weer vrij had gegeven.

Na die onderbreking was het wedstrijdverloop rustig te noemen. Blijkbaar waren de renners toch geschrokken van het incident. Nadat de coureurs lange tijd gegroepeerd rond hadden gereden, zette Coen Vermeltfoort de overgebleven coureurs tot meer actie aan. Leidenaar Martin Pluto, die met een Letlandse licentie rijdt, was een van de volgers, maar ook de jonge Delano Swenne uit Heukelum liet zich regelmatig van voren zien. Een afscheiding kon aanvankelijk niet worden bewerkstelligd.

Toppers

Totdat twee toppers in de koers - Martin Pluto en Nick van der Meer, de winnaar van de laatste ‘Slag’ in 2019 en ploegmaat van Vermeltfoort in de VolkerWessels-ploeg - elkaar vonden. Hoewel met name Jens van den Dool en Swenne nog verzet boden, konden ze de vluchters niet meer achterhalen. Achter Van der Meer en Pluto eindigde Vermeltfoort nog als derde.

