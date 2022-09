Van der Kooij geniet van tweebenigheid: ‘Dribbelen als Robben en Van Persie op het pleintje heeft geholpen’

Van der Kooij is een speler die direct opvalt bij wedstrijden van Oranje Wit. De blonde middenvelder is altijd in beweging, schuwt de duels niet en heeft een wapen dat zeker in het amateurvoetbal vrij uniek is: perfecte tweebenigheid. ,,Nou, perfect tweebenig wil ik het niet noemen. Ik neem mijn vrije trappen en corners altijd met rechts. Daar voel ik me blijkbaar toch het beste bij. Ik ben gewoon een rechtspoot met een goed linkerbeen, zo zie ik het zelf’’, blijft hij bescheiden.