‘Veel clubs zullen door de versterkte promotie/degradatie sneller in paniek raken’

COLUMN ‘Dat er nu al spelers voor volgend seizoen worden aangetrok­ken, is de grootst mogelijke idioterie’

Voor degenen die denken dat corona er niet meer is, kan ik sinds afgelopen week uit eigen ervaring vertellen dat dat een fabeltje is. Het virus kluisterde mij aan bed en zelfs het weekendbezoek aan de voetbalvelden schoot er daardoor bij in.

14 november