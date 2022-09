Veldseizoen anders ingericht: ‘Het wordt wel een Jip en Janneke-competitie als iedereen promoveert’

OP DE MAN AF Lynn van Mill is klaar voor zinderende hitte op NK beachvol­ley­bal: ‘Goed drinken en goed insmeren’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters en trainers uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we beachvolleybalster Lynn van Mill die klaar is voor het NK.

13 augustus