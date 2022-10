Verdedigers heersen in topper EBOH - Papendrecht (0-0): ‘Ik denk dat we meer risico hadden moeten nemen’

Steenbak­ker gaat met EBOH voor tien zeges op een rij: ‘Gewoon lekker lol blijven maken met deze groep’

Na acht overwinningen in successie kijkt EBOH vol vertrouwen uit naar de topper van zaterdag tegen Papendrecht, de medekoploper in 2F. ,,We gaan nu voor tien op een rij’’, zegt Joey Steenbakker, die zich goed voelt in zijn nieuwe rol als verdediger.

27 oktober