‘Verlegen’ FC Dordrecht-nieuwkomer Sahverdi Cetin: van 50.000 toeschouwers in Turkije naar 222 in Utrecht

Gebroken neus deert PKC’er Van Wijngaar­den niet; met masker gaat hij titanen­strijd met Fortuna (17-17) aan

Olav van Wijngaarden maakte, drie weken nadat hij zijn neus had gebroken in het voorbereidingsduel met Fortuna, zijn rentree bij PKC/Vertom tegen diezelfde Delftse opponent. De gemaskerde Van Wijngaarden deelde zaterdag in de offensieve onmacht na rust bij zijn ploeg, waardoor de titanenstrijd (mede) in een 17-17 gelijkspel eindigde.

27 november