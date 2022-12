Video-analist Kenny Basteleus maakt overuren bij FC Dordrecht: ‘Ik kan de ballen er zelf niet intrappen’

UPDATE Hulsbosch volgt bij Nieuw-Lekkerland ontslagen Buizert op: ‘Als de staf niet achter je staat, wordt het moeilijk’

Nieuw-Lekkerland heeft de samenwerking met trainer Bert Buizert (55) maandag per direct beëindigd. De Alblasserdammer was bezig aan zijn derde seizoen bij de zaterdag-eersteklasser. Hij wordt tot het eind van het seizoen opgevolgd door Ronald Hulsbosch, die ook van 2014 tot 2018 al trainer was van de ‘groen-witten’.

6 december