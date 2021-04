Voetbalshirts van Frenkie, Vlaar en Mbappé worden geveild voor ongeneeslijk zieke Fred: ‘Iedereen wil iets terugdoen’

Coen Scheurwater is een van de mensen achter deze laatste actie. ,,Ik zat in de auto toen ik hoorde dat Fred een hersentumor had’’, vertelt Scheurwater, assistent-trainer bij de Zwijndrechtse voetbalclub. ,,Ik vond meteen dat we voor die man iets terug moesten doen. Hij staat, naast zijn werk bij Feyenoord, al 24 jaar lang ook klaar voor spelers en trainers van VVGZ. Twee jaar geleden hadden wij geen verzorger voor ons trainingskamp in Spanje. Fred was toen bereid mee te gaan. ‘Maar ik betaal mijn reis wel zelf’, zei hij er meteen bij. Dat is tekenend voor Fred.’’