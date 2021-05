Voormalig Feyenoord-verzorger én VVGZ’er Fred Zwang (57) overleden; club opent condoleanceregister

Sinds bekend werd dat Zwang een ongeneeslijke hersentumor had, werden er voor en via hem enkele acties voor goede doelen opgezet. Zo startte zijn broer Jan Willem een actie voor de KWF kankerbestrijding onder het motto ‘ Kale Kop? Euro erop! ’, waarbij hij zich uit solidariteit met Fred liet kaal scheren. Het leverde hem een bedrag op van ruim 26.000 euro.

,,Ik zat in de auto toen ik hoorde dat Fred een hersentumor had’’, vertelde Coen Scheurwater, een van de initiatiefnemers van de online veiling, onlangs in deze krant. ,,Ik vond meteen dat we voor die man iets terug moesten doen. Hij stond, naast zijn werk bij Feyenoord, al 24 jaar lang ook klaar voor spelers en trainers van VVGZ. Twee jaar geleden hadden wij geen verzorger voor ons trainingskamp in Spanje. Fred was toen bereid mee te gaan. ‘Maar ik betaal mijn reis wel zelf’, zei hij er meteen bij. Dat is tekenend voor Fred.’’