Waar ligt de toekomst van vv Dubbeldam? ‘Het potentieel is enorm, maar wordt op deze manier niet benut’

NACOMPETITIE Droomaf­scheid Luiten bij De Zwerver met winnende goal en promotie: ‘Ik stop echt op mijn hoogtepunt’

De Zwerver promoveerde zaterdag naar de eerste klasse. En eigenlijk moet je daar aan toevoegen: hoe bestaat het! Even leek het er zelfs op dat de Kinderdijkers dit seizoen voor lijfsbehoud in de tweede klasse zouden moeten spelen. Maar op het terrein van vv Prinsenland in Dinteloord kroonde de ploeg van trainer Joery van der Waal zich ten koste van Yerseke (2-1 in blessuretijd) tot winnaar van de nacompetitie.

19 juni