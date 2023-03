Waterpoloërs MNC Dordrecht op eredivisiekoers: ‘Dit is hét moment om de stap te maken’

Sportstad Dordrecht zou komend seizoen zomaar weer eens een representant op het hoogste competitieniveau in een balsport kunnen hebben. De waterpoloërs van MNC Dordrecht liggen namelijk op koers voor promotie naar de eredivisie. ,,Met één of twee aanwinsten erbij is handhaving realistisch.’’