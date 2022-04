Wedstrijd Hardinxveld gestaakt, periodetitel voor SVW: dit gebeurde er dinsdag op de velden

INHAALVOETBALSVW maakte dinsdagavond, vier dagen voor de absolute topper in 2F bij Roda Boys/Bommelerwaard, geen fout in en tegen Heukelum. De Gorcumers zegevierden met 1-2 en kaapten daarmee tevens de tweede periodetitel voor de neus van het Papendrechtse Drechtstreek weg.

Heukelum, dat ondanks sterk spel in de laatste weken nog altijd degradatiekandidaat is, kwam op slag van rust op voorsprong dankzij Thomas van Iperen. In de tweede helft stelden de ‘streepjes’ echter orde op zaken. Mounir el Ouazizi profiteerde van een verkeerde terugspeelbal (1-1) en vier minuten voor tijd schonk Hicham Farhou SVW vanaf de strafschopstip de zo belangrijke overwinning.

Wieldrecht opgelucht

Wieldrecht, dat de laatste weken - mede door vier punten aftrek na het gestaakte duel bij SVW - aan het kwakkelen was, nam gedecideerd afstand van de gevarenzone in 2F. In en tegen Woudrichem won het elftal van Pippy Pruymboom met maar liefst 2-5. Halverwege stond het na Dordtse goals van Tonnie Stok, Thom van Dijk en Aron de Keijzer al 0-3. In deel twee maakte Stok er 0-4 van, waarna Woerkumse antwoorden volgden via Bori Secreve en Jamy Goemaat. Wieldrecht had via opnieuw Stok, die dus goed was voor een hattrick, toch het laatste woord en keerde opgelucht met de drie punten naar de Merwestad terug.

Tumult

In de derde klasse C haalde de wedstrijd tussen Lekkerkerk en titelkandidaat Hardinxveld het einde niet. Nadat bij een 3-3 stand een strafschop toegekend werd aan het bezoekende Hardinxveld en de protesterende Lekkerkerker Jeffrey Altheer de rode kaart kreeg, ontstond er zoveel tumult dat de scheidsrechter het voor gezien hield. Ondanks verzoeken van beide besturen om het duel te hervatten, bleef hij bij zijn besluit en staakte derhalve de ontmoeting. Hardinxveld kwam in Lekkerkerk terug van een 3-1 achterstand en had schutters in Sander de Boon, Robin Peursum en Adi Jogic. De nog resterende 25 minuten zullen op een nader te bepalen tijdstip moeten worden uitgespeeld.

Koploper wint weer niet

Koploper De Alblas is het winnen verleerd en kwam op Souburgh ook weer niet voorbij SV Meerkerk. Stefan Bakker zette De Alblas snel na rust nog wel op 1-0, maar een kwartier voor tijd egaliseerden de gasten uit een penalty. De Alblas heeft nu nog maar één punt voorsprong op buurman Alblasserdam, terwijl Hardinxveld bij een zege tegen Lekkerkerk het elftal van Maarten van Gastelen zelfs voorbij kan steken.

Asperen wint

In de vierde klasse E won Asperen op eigen veld de subtopper tegen Peursum met 3-1. Beide teams zijn nog in de race voor een hoge klassering en deelname aan de nacompetitie om promotie. Gerard Breider zette de thuisclub voor de pauze op voorsprong, die na de kantwisseling door Ruben Boet naar 2-0 werd verhoogd. Marnik Korevaar gaf de gasten uit Giessenburg weer hoop, maar twee minuten later besliste opnieuw Breider het duel in het voordeel van Asperen.

ASWH nu voorlaatste

In de Jack’s League verloor GVVV met 3-0 van HHC Hardenberg, waardoor het Ambachtse ASWH de laatste plaats ten koste van de Veenendalers kon verlaten. Het als zestiende geklasseerde Werkendamse Kozakken Boys behield een kloof van zeven punten met deze twee laagvliegers. Overige uitslagen: Koninklijke HFC - Noordwijk 2-1 en Rijnsburgse Boys - Quick Boys 3-0.