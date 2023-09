Weer veel derby’s in beker; dit is het programma amateurvoetbal van dit weekeinde

DeetosSnel en nieuwe sponsor QLS gedreven door potentie én ambitie: ‘Maar succes kun je niet kopen’

Met de hoofdsponsor- en naamsverbindingovereenkomst tussen de Dordtse korfbalvereniging DeetosSnel en de in de Merwestad gevestigde logistiekgigant QLS, het bedrijf van de familie Boogers, vinden twee partijen elkaar in ambitie. Het gezamenlijke doel: de ‘sleeping giant’ van de Vorrinklaan laten ontwaken en terugbrengen in de toplaag van het korfbal.