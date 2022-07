Weer veel regioclubs tegen elkaar in poulefase van districtsbekertoernooi 2022-2023

In groep 1 zitten clubs van de vierde divisie (voorheen de hoofdklasse) tot en met de tweede klasse, de clubs daaronder zitten in groep 2. De hoofdklassers stroomden de afgelopen seizoenen pas in de knock-outfase in.

In groep 1 zijn twee poules met vier regioclubs bij elkaar: de ene is die met Heerjansdam, Papendrecht, Sliedrecht en VVGZ, de andere bestaat uit Altena, Nieuw-Lekkerland, Pelikaan en Streefkerk. Heukelum, LRC Leerdam en Woudrichem bevinden zich in een poule met slechts drie clubs. In groep 2 zijn maar liefst vijf poules met louter regioclubs.

Derby’s die worden gespeeld zijn onder meer Alblasserdam - De Zwerver, GSC/ODS (zo) - SC Emma en FC Dordrecht amateurs - RCD.

De wedstrijden worden in principe gespeeld in de weekeinden van 3/4, 10/11 en 17/18 september. De clubs uit de vierde divisie zullen midweeks spelen, omdat zij op 27 augustus al aan de competitie beginnen. De clubs uit de tweede en derde divisie - in de regio Kozakken Boys, ASWH, SteDoCo en Unitas (zo) - nemen niet deel aan het districtsbekertoernooi.

De indelingen van de poules met regioclubs luidt als volgt:

Zuid I - Groep 1 Poule 1: Achilles Veen, Goes, Kloetinge, WNC Poule 2: Heerjansdam, Papendrecht, Sliedrecht, VVGZ Poule 3: Almkerk, Rijen, SC ’t Zand, Schelluinen Poule 4: Heukelum, LRC Leerdam, Woudrichem Poule 5: Alblasserdam, De Zwerver, JEKA, Virtus Poule 6: GRC 14, TSC, Nemelaer, Wieldrecht Poule 7: Altena, Nieuw-Lekkerland, Pelikaan, Streefkerk Poule 8: GJS, Nivo Sparta, Sarto, WSC Poule 9: SVW, Beek Vooruit, Uno Animo, EBOH Poule 10: Oosterhout, Roda Boys/Bommelerwaard, VOAB, Wilhelmina’26 Poule 11: Emplina, Oranje Wit, Theole, Tricht

Zuid I - Groep 2 Poule 1: Peursum, SV Noordeloos, Sleeuwijk, VVAC Poule 2: Ameide, Hardinxveld 2, Arkel, Unitas (za) Poule 3: Pelikaan 2, SSW, ZBC’97, Zwaluwe Poule 4: De Alblas, Groot-Ammers, IFC, VVGZ 2 Poule 5: DFC, Drechtstreek, GSC/ODS (za), Hardinxveld Poule 6: Asperen, NOAD’32, SV Meerkerk, Sparta’30 Poule 7: DHV, Dubbeldam (za), Groote Lindt, Oranje Wit 2 Poule 8: Beesd, HSSC’61, Lekvogels, SC Everstein Poule 9: BZC’14, Haaften, Herovina, Well Poule 10: Kerkwijk, Leerdam Sport’55, SVS’65, Vuren Poule 11: FC Tilburg, GDC, Internos, RFC Poule 12: Dubbeldam (zo), HZ’75, Terheijden, VCW Poule 13: GSC/ODS (zo), SC Emma, SVC, TPO Poule 14: Be Ready, Madese Boys, OVV’67, Right’Oh Poule 15: De Schutters, FC Dordrecht amateurs, Noordhoek, RCD Poule 16: Dussense Boys, Hedel, Jan van Arckel, Nieuwkuijk

West II - Groep 1

Poule 1: DBGC, SHO, Strijen

Poule 2: FC Binnenmaas, Coal, NSVV, Spartaan’20

West II - Groep 2

Poule 3: ’s-Gravendeel, Cabauw, NOC/Kralingen, Swift Boys

