Wieldrecht-aanvaller Mark van Agteren (25) blijft verbazen: ‘Ik stop ermee’

Teammana­ger Judith de Vries speelde eerste bekerfina­le Sliedrecht Sport ooit: ‘Spanning is nu heel anders’

Judith de Vries speelde in 2001 mee in de eerste volleybalbekerfinale ooit van Sliedrecht Sport, in Den Bosch tegen Arke Pollux. Ruim twee decennia later maakt zij als teammanager van de Alblasserwaardse ploeg de jacht op de zesde nationale cup in de clubhistorie mee, met de climax op Tweede Paasdag tegen Utrecht in Ede.

17 april