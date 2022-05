Wieldrecht neemt revanche op SVW, Woudrichem wint derby en IFC is eerste kampioen: dit gebeurde er dinsdag op de velden

VOETBAL TOTAALTijdens de complete speelronde voor de zaterdagamateurs - vanaf de eerste klasse - op dinsdag nam Wieldrecht revanche op SVW: 2-1. Woudrichem won de derby van Sleeuwijk met 4-1. IFC is de eerste regionale kampioen (in 4E) door Lekvogels met 2-1 te verslaan. Met dit overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dinsdag.

EERSTE KLASSE

Papendrecht slaagde er in 1B niet in om broodnodige punten tegen degradatie binnen te slepen. Streekgenoot Heerjansdam, dat steeds nadrukkelijker naar boven kan kijken, was vooral effectiever en zegevierde dankzij twee wapenfeiten van Gert Jan Plaizier met 0-2.

Nieuw-Lekkerland maakte het koploper en dé titelfavoriet Kloetinge in Zeeland zeer lastig maar ging toch met 2-1 onderuit. Niels Brekelmans zette de bezoekers uit de Alblasserwaard op 0-1, maar het bleek dus niet voldoende voor puntgewin. De ploeg van Bert Buizert kan het sein hierdoor nog altijd niet op veilig zetten.

Dat geldt vrijwel zeker wel voor het Dordtse Oranje Wit, dat runner-up Nieuwenhoorn knap op 1-1 vastpinde.

Donkere wolken

Donkere wolken pakken zich samen boven GRC 14, drager van de rode lantaarn in 1C, na de 3-0 nederlaag in de degradatiekraker in en tegen Woudenberg. Tom de Greef, Rick Staal en Jarie van Egdom zadelden de fusieclub uit Giessen/Rijswijk met een enorme deceptie op.

Sliedrecht verspeelde de zo belangrijke derde plaats (want nacompetitie) door met 3-1 te verliezen van het steeds verder stijgende Almkerk. WNC is nu derde, want de Waardenburgers wonnen simpel bij FC De Bilt: 0-4.

LRC Leerdam kon een 0-2 voorsprong (doelpunten Nordin el Hassani en Rogier Gerritsen) niet vasthouden op bezoek bij Montfoort SV’19, dat in de laatste minuut toesloeg: 3-2.

TWEEDE KLASSE

Wieldrecht klopte koploper SVW met 2-1, exact een week nadat het restant van de eerder gestaakte wedstrijd in Gorinchem in een 6-1 nederlaag (na vier treffers in tien minuten) resulteerde. De Dordtse ploeg was nu wel op volle sterkte en gaf de 1-2 winst bij Altena een goed vervolg. Aron de Keijzer schoot in de 25ste minuut van afstand prachtig de 1-0 binnen.

In de tweede helft hield doelman Yoeri van der Velden - normaal actief in Wieldrecht 5 (!) - de thuisclub op de been. Mark van Agteren kreeg na meerdere waarschuwingen van arbiter Felix zijn achtste gele kaart van dit seizoen, maar de snelle aanvaller schoot twee minuten later alle frustratie van zich af met de 2-0. Daarna werd het nog even grimmig tussen de clubs die elkaar niet goed liggen, maar Wieldrecht hoefde diep in blessuretijd alleen de 2-1 van Nasreddine el Khalki te slikken.

Volledig scherm Mark van Agteren schoot Wieldrecht naar 2-0 tegen SVW. © Richard van Hoek

Wieldrecht is nog niet helemaal veilig, maar lijkt zich als winnaar van de eerste periode in 2F te kunnen gaan opmaken voor de nacompetitie om promotie en niet die tegen degradatie. SVW bleef toch lijstaanvoerder, omdat Roda Boys/Bommelerwaard zich liet verrassen door laagvlieger Arkel: 2-1.

Derby

Woudrichem kreeg door een 4-1 overwinning in de derby tegen Sleeuwijk, de hekkensluiter in 2F, een beetje lucht onderin. Rick Naaijen (2x), Youri Duyzer en Bori Secreve maakten de ‘Woerkumse’ goals. Namens Sleeuwijk antwoordde Jesse Rombouts bij een 3-0 tussenstand.

De Zwerver versloeg in Kinderdijk dankzij doelpunten van Glenn Weijts (2x) en Jermain Bebrout Tricht met 3-2. Heukelum, de laatste tijd toch goed op dreef, legde het duidelijk af tegen Altena: 0-3. De Nieuwendijkse schutters waren Johnny Schouten (strafschop), Patrick Zwart en Ali Mohamed.

EBOH had meer verdiend dan de 1-1 tegen het Papendrechtse Drechtstreek. Noël Goossens zette de Dordtenaren op 1-0, maar de bezoekers antwoordden via Koen Lighaam al snel. Wesley Ebbers miste namens EBOH voor open doel dé kans op de 2-1. Later raakte thuisspeler Moreno van der Geer nog de onderkant van de lat. De voor Marvin Straver (zware blessure) ingevallen Joris Moerman redde uiteindelijk het mogelijk kostbare punt voor Drechtstreek.

DERDE KLASSE

In de derde klasse C maakten de titelfavorieten geen fout. De Alblas won met 1-2 bij Lekkerkerk dankzij een doelpunt in de laatste minuut van Jari Zijderveld. De ploeg van Maarten van Gastelen was al vroeg op voorsprong gekomen door toedoen van Tom van Reeuwijk.

Alblasserdam boekte een knappe 2-0 zege op SV Meerkerk, dat zo sterk was begonnen aan de derde periode. In de tweede helft haalden Kevin van Tol en Murat Elibol op sportpark Souburgh de trekker over. Hardinxveld liet, zonder de maandag op non-actief gestelde trainer Richard den Ouden, geen spaan heel van Dilettant: 9-0.

Dure steek

In 3D liet Schelluinen in de titelrace een dure steek vallen door op Scalune met maar liefst 1-4 te verliezen van ONI. De topper SV BLC - GVV’63 eindigde in 1-2, waardoor Schelluinen nog altijd wel in de race is voor de hoofdprijs.

NOAD’32 bleef voorlaatste (is nacompetitie) in 3D door in Wijk en Aalburg met 0-1 het onderspit te delven tegen Haaften.

VIERDE KLASSE

IFC mag zich de eerste kampioen in de regio noemen. De Ambachters kroonden zich met nog vier wedstrijden te gaan al tot de beste in 4E. De zege tegen het taaie Lekvogels kwam trouwens moeizaam tot stand, maar uiteindelijk waren de kopballen van Michael Slingerland (zijn 26ste competitiegoal) en Tim Willemstijn voldoende voor knallende champagnekurken.

Uitslagen regioclubs:

1B (West II): Nieuwenhoorn - Oranje Wit 1-1, Papendrecht - Heerjansdam 0-2, Kloetinge - Nieuw-Lekkerland 2-1.

1C: Woudenberg - GRC 14 3-0, Montfoort SV’19 - LRC Leerdam 3-2, Almkerk - Sliedrecht 3-1.

2D (West II): Rozenburg - FC Binnenmaas 2-3, Pelikaan - SVS 2-1, Deltasport - Strijen 0-1.

2E: VVGZ - Yerseke 4-3.

2F: Woudrichem - Sleeuwijk 4-1, De Zwerver - Tricht 3-2, Wieldrecht - SVW 2-1, GJS - Wilhelmina’26 2-0, Heukelum - Altena 0-3, EBOH - Drechtstreek 1-1, Arkel - Roda Boys/Bommelerwaard 2-1.

3D (West I): SC Everstein - DESTO 1-2, Vriendenschaar - HSSC’61 1-1.

3D (West II): Oud-Beijerland - ’s-Gravendeel 2-2, FC IJsselmonde - Groote Lindt 1-3.

3C: Perkouw - DFC 3-1, Alblasserdam - SV Meerkerk 2-0, Lekkerkerk - De Alblas 1-2, Ameide - Groot-Ammers 1-1, VVAC - Schoonhoven 0-0, Hardinxveld - Dilettant 9-0, Streefkerk - Dubbeldam 5-1.

3D: NOAD’32 - Haaften 0-1, MVV’58 - GDC 1-1, Sparta’30 - Vuren 1-5, Schelluinen - ONI 1-4.

4E: SSW - Unitas nnb, GSC/ODS - Peursum 3-2, Leerdam Sport’55 - SVS’65 4-3, IFC - Lekvogels 2-1, Asperen - Herovina 1-2.