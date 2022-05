Wieldrecht slikt nog vier (!) goals in twaalf minuten, Hardinxveld kan niet winnen van negen man

Wieldrecht kreeg dinsdagavond in het restant van de gestaakte wedstrijd bij SVW in twaalf minuten (zes minuten reguliere- en zes minuten blessuretijd) maar liefst vier (!) doelpunten tegen. De tussenstand van 2-1 werd derhalve naar 6-1 in Gorcums voordeel verhoogd. SVW verzekerde zich daardoor definitief van de tweede periodetitel in 2F.

Musab Ahdirahman maakte er op sportpark Molenburg 3-1 en 4-1 van, waarna ook aanvoerder Mounir el Ouazizi nog tweemaal een duit in het zakje deed. Wieldrecht, dat met tien man moest spelen, had slechts drie spelers uit de hoofdmacht op het veld staan. SVW staat nu op één punt van koploper Roda Boys/Bommelerwaard tweede, Wieldrecht - nota bene winnaar van de eerste periodetitel - twaalfde. Die positie betekent een nacompetitie tegen degradatie in plaats van die om promotie.

SVW - Wieldrecht werd op 5 maart jongstleden zes minuten voor tijd bij een 2-1 stand - 0-1 Daan Vegt (strafschop), 1-1 Ahmed Kelifa, 2-1 Claudy Nzita - door scheidsrechter Van Westing gestaakt, nadat de Dordtse ploeg weigerde verder te spelen.

Ophef

De ophef ontstond, toen Robert Versteeg van het veld werd gestuurd, omdat hij het k-woord zou hebben gebruikt. De Wieldrecht-speler ontkende in alle toonaarden en stelde dat hij ‘je moet twee kanten op fluiten’ had gezegd. Volgens hem was ‘kanten op’ verkeerd verstaan door de arbiter. Omdat Van Westing niet op deze - in de ogen van Wieldrecht - fout wilde terugkomen, besloot Wieldrecht het vervolg van de wedstrijd voor gezien te houden.

Wieldrecht kreeg aanvankelijk drie punten in mindering - later na beroep van de Dordtse club verhoogd naar vier - en een boete van 200 euro. Versteeg kreeg vier wedstrijden schorsing, assistent-trainer Buddy Vogel acht. Beiden werden door Van Westing met de rode kaart geconfronteerd. De KNVB bepaalde eerst ook dat 2-1 de eindstand was, maar na een nieuw beroep van Wieldrecht moest de wedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Unieke kans

Hardinxveld liet een unieke kans liggen om de ploeg met de minste verliespunten in 3C te blijven. In het restant van de wedstrijd in en tegen Lekkerkerk kwam de Sluiswegbrigade niet verder dan 3-3. Hardinxveld hervatte het duel met een strafschop, die door Robin Peursum werd gemist.

Degradatiekandidaat Lekkerkerk, dat de resterende 25 minuten al met tien spelers was begonnen, kwam zelfs met negen man te staan nadat doelman Matthew Edwards Peursum torpedeerde. Maar zelfs met twee man meer slaagden de Alblasserwaarders er niet in om de 3-4 op het bord te krijgen.

Gestaakt

Lekkerkerk - Hardinxveld haalde op dinsdag 19 april het einde niet. Nadat bij een 3-3 stand een strafschop toegekend werd aan Hardinxveld en de protesterende Lekkerkerker Jeffrey Altheer de rode kaart kreeg, ontstond er zoveel tumult dat de scheidsrechter het voor gezien hield. Ondanks verzoeken van beide besturen om het duel te hervatten, bleef hij bij zijn besluit en staakte de ontmoeting.

Hardinxveld was destijds in Lekkerkerk van een 3-1 achterstand teruggekomen en had schutters in Sander de Boon, Robin Peursum en Adi Jogic.

In de hoofdklasse A (zaterdag) eindigde de inhaalwedstrijd FC ’s-Gravenzande - Jodan Boys in 2-1.