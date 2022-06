Wielertalenten azen op piek in hun woonplaats: ‘Ik wil me in mijn eigen Papendrecht in de kijker rijden’

WIELRENNEN Van Kappel kijkt uit naar Omloop van de Biesbosch: ‘Dit is een unieke koers in Nederland’

Na drie jaar wordt er komende zaterdag weer gekoerst in en rond Werkendam. Niet tijdens een criterium in het centrum of in een omloop door het Land van Altena, maar tijdens de Omloop van de Biesbosch. Een wedstrijd over 95,3 kilometer door de Noordwaardpolder, waar een pittig rondje tienmaal moet worden afgelegd.

19 mei