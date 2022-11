Zita Schröder (PKC) beste korfbalster van het jaar, maar geen international: ‘Die deur is voorlopig dicht’

Sportclubs houden hart vast voor energiekos­ten: ‘Kan leden toch niet vragen maar lekker thuis te douchen?’

De exorbitante stijging van de energiekosten raakt ook de meeste regionale sportverenigingen keihard. Want hoeveel de clubs ook al hebben bezuinigd op gasverbruik en elektriciteit, de nieuwe variabele tarieven van energieleveranciers per 1 oktober slaan kraters in vrijwel elke begroting. En dan zijn de wintermaanden ook nog eens in aantocht. ,,We houden ons hart vast.’’

29 september