Zo vader, zo zoon bij derby VVAC - Streefkerk: ‘Ik zou wel kunnen leven met een gelijkspel’

Geboren Leerdammer Middelkoop - ooit ballenjon­gen - wint dubbelti­tel in Ahoy: ‘Droom komt uit’

‘Van ballenjongen tot toernooiwinnaar’. Het zou zomaar de titel van het boek over Matwé Middelkoop kunnen zijn. De geboren Leerdammer won zondag het tennistoernooi in Rotterdam en is nu de nummer 26 van de wereld in het dubbelspel. ,,Dit is de grootste titel uit mijn leven.’’

14 februari