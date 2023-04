Tennisster Demi Schuurs uit Nieuwstadt net als vorig jaar naar dubbelfinale Stuttgart

Zaalvoet­bal­lers FCK De Hommel met bravoure naar kwartfina­le KNVB beker; Gianni Tiebosch vertrekt per direct naar België

De zaalvoetballers van FCK De Hommel gaan naar de kwartfinale van de KNVB beker. Bij Tigers Roermond werd het 5-3 in het voordeel van de Bosschenaren. Gevoelig verlies was er ook in het Bossche kamp. De dit seizoen op eredivisieniveau doorgebroken Gianni Tiebosch vertrekt per direct naar KK Malle Beerse in België.