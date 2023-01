Aangeslagen Erik van Loon zegt nooit meer als deelnemer terug te keren in Dakar Rally: ‘Het is het niet meer waard’

Autocoureur Erik van Loon keert niet meer terug in de Dakar Rally. De 54-jarige vleeshandelaar uit Eersel zegt al voor de start van deze editie te hebben dat het zijn laatste zou zijn. Van Loon moest de woestijnrally door Saoedi-Arabië zaterdag staken vanwege een crash in de zevende etappe.

,,Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen”, zegt Van Loon in een persbericht. ,,De Dakar Rally is vaak hard voor me geweest, maar heeft me ook veel gegeven. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Aanpakken, doorzetten en samen iets bereiken. Ik vind het een fantastische sport, maar beleef inmiddels meer plezier aan de andere rally’s.”

Kosten en risico

,,Deze twee weken zijn enorm zwaar en het risico is ontzettend hoog op dit niveau. Als je dan zo’n zware crash meemaakt, ga je daar toch eens goed over nadenken. Als ik dan de kosten en het risico afweeg, dan vind ik dat de Dakar niet meer waard. Ik hoef me niet meer te bewijzen.”

Van Loon eindigde in 2015 op de vierde plaats in het klassement, nog altijd de beste prestatie ooit van een Nederlander bij de auto’s in de eindstand van de Dakar Rally. ,,Natuurlijk stop je het liefste op je hoogtepunt. In 2021 viel ik uit na aanhoudende technische problemen, dus in 2022 wilde ik goed voor de dag komen. Door de positieve coronatest mocht dat niet zo zijn. Dus ging ik de Dakar van 2023 in na een goede voorbereiding.”

Anja steunen

Van Loon blijft deze week in Saoedi-Arabië om zijn vrouw Anja te steunen, die haar debuut maakt in de Dakar Rally. In de klasse van de lichtgewicht prototypes staat ze twaalfde met nog zes etappes te gaan. ,,Normaal gesproken wil je naar huis na zo’n crash, naar je vrouw en kinderen. Anja is hier en is blij met mijn hulp. Mijn kinderen weten dat ik er altijd voor ze ben, maar als zij horen of lezen dat ik na zo’n crash met een mogelijk gebroken rug naar het ziekenhuis wordt afgevoerd, ga je toch nadenken. Dat is het voor mij niet waard. Ik ga Anja helpen om aan de finish te komen. Ze doet het geweldig. Twaalfde is veel beter dan verwacht. Ik ben ontzettend trots op haar.”

Erik van Loon blijft nog wel actief in andere rally's.