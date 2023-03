Amir Al-Anany schiet PSV AV met hattrick langs stadsgenoot Unitas’59

PS­V-supporters vieren massaal feest in een park in Sevilla: ‘We bezorgen ze hier de beste omzet van het hele jaar’

SEVILLA - Hoe ruim duizend PSV-supporters in een zonovergoten park in Sevilla belanden? Daar zit een heel plan achter. Drie fanatieke supporters regelen sinds de zomer van 2019 al de PSV Awayday Party, die ook in Andalusië gretig bezocht wordt.