Foutloos FC Eindhoven stapt als grote favoriet kampioenspoule binnen; remise ZVV Eindhoven

Dennis van den Eijnden opende voor de Eindhovenaren de score in de derde minuut, 0-1. Said Bouzambou maakte er vijf minuten voor rust 0-2 van. Ayoub Boukhari (tien metertrap) liet de 0-3 ruststand aantekenen. Na de pauze kwam BE’79 nog even terug door toedoen van Reggy Elias, 1-3. Al gauw liep FCE weer verder uit door treffers van Denzel van Houtum en Said Bouzambou, 1-5. BE’79 wisselde vervolgens doelman Dennis Kapteijns voor een vijfde veldspeler. Dat had aanvankelijk succes want Mo Marouane schoot de 2-5 binnen. Dennis van den Eijnden had het slotwoord, 2-6.