Julian Belle sluit na Belgisch avontuurtje aan bij FC Eindhoven AV

Zwak Helmond Sport gaat ondanks prachtgoal kansloos onderuit tegen Willem II

Helmond Sport had vooraf snode plannen, maar maakte ze geen moment waar op bezoek bij Willem II: het werd 5-1 in Tilburg. Een kansloze nederlaag, al was er vlak na rust nog even hoop op meer. Maar mede door een schandalig gegeven strafschop vervloog die hoop al snel.

3 februari