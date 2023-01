Kemphaan Mike Verschuren treuzelt in spelersingang voor aai over de muts van zijn gezin

Verschuren (30) is inmiddels niet meer weg te denken bij Kemphanen. Hij begon ooit in navolging van zijn broer, schopte het tot alle nationale jeugd- en seniorenteams en geldt als een van de belangrijkste spelers van de eredivisieploeg. Hoofdcoach Larry Suarez vraagt zich weleens af waarom Verschuren niet op een hoog niveau in het buitenland speelt.

West Auckland Admirals

,,Wedstrijden hadden volle tribunes en veel werd voor ons betaald. We vlogen naar uitwedstrijden, want alles lag ver uit elkaar. Als we in een andere stad speelden, mochten we soms twee dagen langer in het hotel blijven om die stad te ontdekken. Buiten onze trainingen en wedstrijden om waren we vrij. Dan gingen we ergens snowboarden, of naar natuurgebieden voor de vulkanen.”