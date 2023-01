PSV aan beterende hand, maar kan FC Twente niet afstoppen in Vrouwen Eredivisie

een-tweetje David de Witt van PSV is blij dat hij nog kan handballen: ‘Was te vroeg voor mijn pensioen’

Handballer David de Witt (27) uit Den Bosch verdedigt sinds dit seizoen de kleuren van PSV. De linkeropbouwer uit Den Bosch is ervan overtuigd dat de Eindhovense formatie lijfsbehoud gaat afdwingen in de eredivisie. Wat dat betreft was een stuntje in de uitwedstrijd tegen Houten afgelopen zaterdag zeer welkom geweest.

30 januari