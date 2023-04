Gideon van Esch weer trefzeker voor Bavos: ‘Maar kans dat ik bij Helmond Sport beland, acht ik vrij klein’

Scheepers open over selectie­plan­nen FC Eindhoven: ‘Een van de beste backs, en wij willen hem houden’

FC Eindhoven strijdt momenteel nog vol voor play-offvoetbal. Toch is de club op de achtergrond ook al druk bezig met volgend seizoen: de huidige spelersgroep telt elf aflopende (huur)contracten. In een open gesprek onthult technisch manager Marc Scheepers de selectieplannen zoals ze er nu liggen. Van de vier contracten met een verlengoptie is er recent maar één gelicht.