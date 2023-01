Handel na benauwde ontsnapping naar vierde ronde districtsbeker

Halverwege de bekerwedstrijd stond het 1-0 op sportpark De Rusheuvel in Oss. In de 65ste minuut verdubbelde het zaterdagteam van OSS’20, koploper in de vierde klasse, de score door een vrije trap te verzilveren, 2-0. Job Roijakkers maakte in de 84ste minuut de aansluitingstreffer voor Handel en in de blessuretijd zorgde Geert van den Bosch voor de 2-2.