Wesley Swets terug naar LRC Leerdam: ‘Ik zal weer moeten knokken voor mijn plekkie’

OP DE MAN AF Alm­kerk-aanvaller Niels Nieu­westeeg: ‘Geen ramp om naar die mooie tweede klasse te degraderen’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit de regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 29-jarige Niels Nieuwesteeg, aanvaller van zaterdag-eersteklasser Almkerk.