AD-journalist Gerrit-Jan (44) plotseling overleden: ‘Het schrijven was de kapstok van zijn bestaan’

Gisteren verscheen van zijn hand nog een verhaal over de wedstrijd Jodan Boys tegen De Dijk. Voetballiefhebber als hij was, herkende hij de ‘perfecte hattrick’ van spits Rick Wils, die scoorde met links, rechts en zijn hoofd.

Zoals bij veel clubs in de regio, die hij regelmatig vergezeld door zijn vader bezocht, was hij ook aan de Goudse Sportlaan een graag geziene gast. ,,Een heel prettig persoon en een fijne journalist, die bekendstond om zijn mooie verhalen’’, vertelt Maarten Westerduin, die de communicatie bij de Goudse club verzorgt.

Ontmoeting met Van Hanegem

Ook journalist en schrijver Hugo Verkley memoreert Gerrit-Jan om zijn betrokkenheid en kunde. Achttien jaar geleden leerden zij elkaar kennen door hun werkzaamheden voor het Feyenoord-supportersblad Hand in Hand. In 2008 organiseerden zij samen de verkiezing Feyenoorder van de Eeuw, die werd gewonnen door Willem van Hanegem. ,,Onze ontmoeting met onze held was voor ons beiden een hoogtepunt’’, zegt Hugo.

Volledig scherm Gerrit-Jan van Heemst met Willem van Hanegem en Hugo Verkley (rechts). Van Hanegem won de door Van Heemst en Verkley georganiseerde verkiezing Feyenoorder van de Eeuw. © RV

Naast Hand in Hand schreef Gerrit-Jan de afgelopen jaren veel voor AD Groene Hart en onder meer voor het Nederlands Dagblad, Staantribune en Hard Gras. In het verleden schreef hij ook voor AD Rotterdams Dagblad en was hij als eindredacteur werkzaam bij VI, dat toen nog onder leiding stond van hoofdredacteur Johan Derksen. Ook schreef hij meerdere boeken. Met De dag van Pim en Pierre over de UEFA Cup winst van Feyenoord in 2002 won hij de publieksprijs bij de verkiezing sportboek van het jaar.

,,Zijn werk bood Gerrit-Jan structuur in het dagelijks leven, dat voor hem met ups-and-downs verliep. Het schrijven was de kapstok van zijn dagelijks bestaan’’, memoreert zijn vader Jan van Heemst. Hij had ook een goede band met zijn drie neefjes, de kinderen van zijn zus. Hij deelde de passie voor voetbal met ze. ,,En hij was stapelgek op zijn hondje, dat hij sinds afgelopen voorjaar in huis had.’’

Geliefd mens

Naast schrijven over sport, was ook zelf sporten een grote passie. Eerst atletiek, daarna voetbal bij Be Fair en de laatste jaren had hij in het tennis een uitlaatklep gevonden. ,,Hij was een gedreven sporter en moest elk spelletje winnen’’, vertelt zijn tennisteamgenoot Paul Langbein. ,,Maar Gerrit-Jan kon ook heel erg genieten van de gezelligheid naast de baan. Hij was een geliefd mens en ik zou niet kunnen bedenken wie hem niet zou mogen.’’