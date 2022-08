Advocatenzoon Xander Spong mist grip, maar wint Plassentoernooi wel: ‘In de eerste set bijna door mijn enkel’

Na een week vol hoge temperaturen en zon sloot VLTV het 46ste Plassentoernooi af met regenachtige finales. Niettemin namen veel leden van de Vinkeveense tennisvereniging zondagmiddag vanaf het overdekte terras graag een kijkje bij het treffen tussen de twee sterkste tennissers in de A-poule. Daarin lieten Xander Spong (32) en Jelmer Broers (32) af te toe zien waarom zij destijds bij de junioren tot de internationale top behoorden. Beiden zijn inmiddels alweer jaren lid van Startbaan uit Amstelveen. Ze namen in Vinkeveen ook deel in het dubbelspel van het padeltoernooi, waarin ze in de kwartfinale werden uitgeschakeld. ,,Dat is toch een andere tak van sport. We zullen eerst een cursus moeten nemen om de finesses van het spel te doorgronden”, lachte Jelmer Broers.