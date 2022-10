Afscheid van clubicoon, Letten maken indruk, tweemaal rood bij Bodegraven: dit is het overzicht van het voetbal

Rondje langs de velden: ARC heeft doelman terug en Sportlust’46 mist tweetal

ARC gaat nog altijd gebukt onder een blessuregolf, maar ziet voor het duel met Zwaluwen van vanmiddag in elk geval een speler terugkeren. Doelman Mike van Vliet is weer aangesloten. Bij Sportlust’46 missen Martijn Jansen en Marley Berkvens de ‘generale’ voor het bekerduel met FC Utrecht. Dit en meer vandaag in Rondje langs de velden.

